Gewinnen Sie ein edles V23 5G Smartphone von vivo!

In nur 30 Minuten aufgeladen dank 44W FlashCharge-Technologie

Das V23 5G ist das richtige Smartphone für alle, die gerne unterwegs sind: Mithilfe der 44W FlashCharge-Technologie ist das Handy in 30 Minuten mit rund 70% einsatzbereit, in nur 62 Minuten ist der Akku vollständig aufgeladen. Das Smartphone arbeitet mit einem MediaTek Dimensity 920 Prozessor, der für eine schnelle Bildverarbeitung und reibungslose Anwendungen sorgt. 256 GB Speicherplatz am Handy bieten ausreichend Platz für schöne Erinnerungen - seien es Fotos oder Videos.