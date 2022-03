„Sonic 2“: Gewinnen Sie ultimatives Fan-Package!

Der berühmteste blaue Igel der Welt hat sein nächstes Kino-Abenteuer zu bewältigen, als ihn sein Erzfeind Dr. Robotnik (ein genialer Jim Carrey) und dessen Partner Knuckles in „Sonic the Hedgehog 2“ (ab 31. 3. im Kino) zum ultimativen Kampf herausfordern. Auch Sonic the Hedgehog (gesprochen von Julien Bam) hat sich mit dem schlauen Fuchs Tails Verstärkung geholt. Gemeinsam brechen sie zu einer Reise rund um die Welt auf, um den Plan der Bösewichte zu vereiteln. Gewinnen Sie zum Kinostart des lustigen Action-Feuerwerks einen Couchmaster CYCON² im exklusiven Sonic the Hedgehog 2 Design inklusive weiterer toller Sonic-Goodies!