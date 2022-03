Person nach Absturz mit „Muli“ schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag in Hüttau: Ersten Informationen zufolge stürzte eine Person in einem „Muli“ über einen steilen Hang ab. Ein Zaun stoppte das landwirtschaftliche Fahrzeug. Der Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in das Unfallspital nach Salzburg geflogen.