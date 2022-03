Foda-Abschied gegen Schottland ++ U21 in EM-Quali

Abschied von Teamchef Franco Foda beim heutigen Testspiel gegen Schottland, Österreichs U21-Team muss in der EM-Quali gegen Norwegen punkten und erster Härtetest für Dominic Thiem in Marbella - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 29. März.