PSG-Boss verspricht in Wien mehr Geld für Klubs

Es gebe heute „mehr Einfluss und Wohlstand für die Klubs, fortschrittlichere Strukturen und mehr Einheit in Europa. Ich erinnere mich daran, dass letztes Jahr einige Leute das System wegen eines Bruchteils dieser Dinge einreißen wollten“, spielte Al-Khelaifi auf den Versuch einiger namhafter Vereine im vergangenen Jahr an, eine eigene Liga unter dem Namen Super League zu gründen. Das Vorhaben stieß in der Folge auf überwältigende Ablehnung bei kleineren Vereinen, den Verbänden UEFA und FIFA, der Politik sowie den Fans.