Jetzt beginnt der spektakulärste Bauabschnitt

In den kommenden Wochen steht der wohl spektakulärste Teil der Bauarbeiten an: Nachdem über den Winter die Fahrbahnplatte betoniert worden ist, geht es nun an die Montage der Überspannung. Um die vier jeweils 60 Tonnen schweren Stahlmasten zu verankern, wurde eigens ein 650 Tonnen schwerer Autokran angefordert. Stehen die Masten, beginnt der diffizilste Bauabschnitt - das Spannen der Schrägseile. „Für die Montage der Stahlseile müssen die Einzelteile zu Seilpacken gebündelt und in mehreren Spannstufen vorgespannt werden. Für jedes Seilpaket wird eine Spannkraft von bis zu 900 Tonnen aufgebracht“, erklärt Bauleiter Michael Egger.