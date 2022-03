Prince: Eine Poplegende wirft Sklaverei vor

Ein besonders intensives Erlebnis hatte Dolezal, als er den Welthit „Purple Rain“ zum ersten Mal hörte - noch vor der offiziellen Premiere. Sein erster Gedanke: „Wow, bist du deppat?!“ Für ihn war sofort klar, dass dieser Song ein ganz besonderer werden würde. In dieser Folge spricht der Rockprofessor unter anderem auch ein besonders wichtiges Kapitel in der Karriere von Prince an: Die Zeit, in der er mit seiner Plattenfirma eine lange Auseinandersetzung hatte, weil er diesen Sklaverei vorwarf. Was es damit auf sich hatte erfahren Sie im Video oben.