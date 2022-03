Comeback-Sieg von Wien soll in Salzburg nachwirken

Völlig zu Recht. Noch 39 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit lagen die Capitals 2:0 in Front, hatten das Serien-1:1 „an sich“ eingefahren. Ehe Leonhardt und dann Brennan (59:52) Salzburg noch in die Overtime retteten. In der – ganz gegen den Spielverlauf davor – plötzlich nur mehr die McIlvane-Crew spielte, der Bulls-Siegtreffer förmlich in der Luft lag. Den Nissner nach Schneiders Zuspiel, also zwei Ex-Capitals, besorgte (77.). Fix: Schlimmer hätte es die erneut dezimierten Wiener nicht treffen können.