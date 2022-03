„Pachinko“: Familiengeschichte als Historienepos

Mit „Pachinko“ (deutscher Titel: „Ein einfaches Leben“) brachte die in den USA lebende gebürtige Koreanerin Min Jin Lee 2017 einen „New York Times“-Bestseller zu Papier, den Apple nun in eine epochale Serie gegossen hat. Sie erzählt die bewegte Geschichte Koreas unter der Herrschaft Japans im 20. Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht die Familie von Sunja, die über acht Jahrzehnte und durch vier Generationen porträtiert wird. In der Hoffnung auf ein besseres Leben lässt sie ihre koreanische Heimat hinter sich, um in Japan den Grundstein ihrer eigenen Dynastie zu legen - trotz aller Widrigkeiten als von den Japanern ungewollte Ausländerin.