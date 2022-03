Fischer: Mit Halbtagsjob zum 15.000-Euro-Gehalt

Kaum Medienpräsenz

Die DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH ist ein 1995 gegründetes Binnenschifffahrtsunternehmen und Fischer einer von zwei Geschäftsführern. In dieser Rolle erhält er für 20 Stunden pro Woche rund 4000 Euro brutto monatlich. Seine Medienpräsenz hielt sich bislang in engen Grenzen: Einmal durfte er für den Startschuss der City Cruise eine Leine in die Kamera halten, bei einem Löschtraining „Brand aus“ für ein Feuer geben, das gar nicht existierte.