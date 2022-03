Wiener starb nach unnötigem Krankentransport

Patient und Familie wollten keine Überstellung

Nicht per Intensivtransport, sondern offenbar sitzend und trotz Atemproblemen mit einer FFP2-Maske. Als N. nach einer 30-minütigen Fahrt beim Hospiz ankommt, bricht er zusammen. Die Familie wird gerufen, der Zustand des Patienten sei „entsetzlich“. Liebevoll richten die Mitarbeiter noch ein Zimmer mit zwei Betten her, damit N. nicht alleine ohne Nähe zu seiner Frau bleiben müsse. In der Nacht auf den 3. Februar verstirbt Richard N. in deren Beisein.