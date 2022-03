Wolf und Benko: 280 Enten und 80 Hühner erlegt

Wolf an Kurz: „Ich brauche nochmal deine Hilfe ...“

„Sebastian guten Morgen - wenn du heute mit US redest dann sollten die uns bitte sagen was US noch von uns verlangt?“, schrieb Wolf am 6. November 2018 laut einem vorliegenden Amtsvermerk. Einen Monat später bat er Kurz, den einstigen US-Finanzminister Steve Mnuchin oder Außenminister Mike Pompeo anzurufen: „Ich brauche nochmal deine Hilfe in meiner Angelegenheit.“