Mit der „Krone“ zur Premiere von „Taktik“

Der Film von Hans-Günther Bücking (Kamera und Regie) und Marion Mitterhammer (Produzentin) hat eine wahre Begebenheit als Grundlage: Am 14. 11. 1996 brachten in der Justizanstalt Graz-Karlau drei Schwerverbrecher drei Frauen in ihre Gewalt. Sie drohten, sich und ihre Geiseln in die Luft zu sprengen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden sollten - unter anderem acht Millionen Schilling (rund 580.000 Euro) und einen Flucht-Hubschrauber.