Learn@Home: 20 Gutscheine um je 1380 Euro gewinnen

24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche Zugriff auf Lernmaterial

Auf learn-at-home.at haben die Studenten in den Bereichen Ernährung, Fitness, Management, Energetik & Mentales sowie Pädagogik & Soziales 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche Zugriff auf ihr Lernmaterial. Tausende Kollegen und Absolventen tauschen ihr Wissen aus, es werden Lerngruppen gebildet, Experten und Lehrer antworten auf Fragen, das Online-Klassenzimmer bietet Unterricht in Webinaren. Hunderte Video-Learning-Module stehen zur Verfügung.