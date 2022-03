„myAcker“: Kostbare Online-Äcker zu gewinnen

Österreichweit schon mehr als 2700 Onlinegärtner

Die „myAcker“-Umweltpioniere haben mit ihrem Online-Projekt jedenfalls die Zeichen der Zeit erkannt, wie auch das rege Interesse am digitalen Garteln deutlich beweist: Bislang haben schon mehr als 2700 Onlinegärtner aus ganz Österreich ihr Gemüse online gepflegt und geerntet. In einer Kooperation mit der Lebenshilfe sind heuer weitere Flächen in Laßnitzhöhe bei Graz dazu gekommen, wo Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden.