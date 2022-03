Ohrwurm & Krokodil: Bücher fürs Osternest gewinnen

Während die anderen Krokodile faul in der Sonne liegen, übt Konrad verstohlen Pirouetten oder ein paar Tanzschritte. Schon immer träumt das Krokodil von einer Karriere als Tänzer auf einer der großen Bühnen in Paris. Und eines Tages macht er sich wirklich auf den Weg. Da bleibt den anderen Krokodilen am Schlammloch aber ganz schön das Maul offen! Allerdings hat man in Paris nicht gerade auf ein tanzendes Krokodil gewartet. Konrad muss erst beweisen, was in ihm steckt … Was einem alles gelingen kann, wenn man nur fest genug daran glaubt!