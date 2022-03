„JGA“: Partyspaß und Liebesleid auf Ibiza

Mal wieder ein Junggesellinnenabschied - allerdings ohne Braut. Denn die ist schwanger und will nicht feiern. Andere Freundinnen melden sich kinderkrank. Übrig bleiben die Singles Gina, Anna und Jasmin, die sich den Spaß nicht verderben lassen wollen. Nach einer durchfeierten Nacht in München brechen sie ohne Braut zu ihrem Trip nach Ibiza auf, der eigentlich als Überraschung gedacht war. Was folgt, sind Exzesse, Peinlichkeiten und Erkenntnisse, amüsant und temporeich erzählt in der Komödie „JGA: Jasmin. Gina. Anna“. Mit dabei sind auch Dimitrij Schaad, Axel Stein, Trystan Pütter.