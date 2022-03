Salzburger Taxi-Lenker im Drogen-Rausch unterwegs

Ausgerechnet ein Berufslenker steuerte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Suchtgift: Wie die Polizei berichtet, konnten bei einer routinemäßigen Kontrolle eines Taxifahrers (24) am Makartplatz in Salzburg Merkmale einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Der Drogen-Test zeigte ein positives Ergebnis auf THC an. Der Pkw-Lenker musste vorläufig seinen Führerschein abgeben.