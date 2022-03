Trockenheit zwingt Bauern zum Abwarten

Der Winter hat sich verabschiedet, der Frühling zieht ins Land - doch auf den Feldern ist das noch nicht überall zu erkennen. „Alles was jetzt gesät wird, bleibt erstmal in der Keimruhe. Das heißt: Es tut sich nix“, sagt Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg. Der Grund dafür: fehlende Niederschläge. Seit Wochen ist in Vorarlberg kaum ein Tropfen Regen gefallen. Und ohne Wasser kein Wachstum.