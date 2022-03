Lehrlinge werden dringend gesucht

Von einer pandemiebedingten Krise kann am Vorarlberger Arbeitsmarkt keine Rede mehr sein, viele Betriebe suchen händeringend nach Personal. Von der dynamischen Entwicklung profitieren gerade junge Menschen, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen um 40,5 Prozent gesunken. „Jugendliche waren in ihrem beruflichen Weiterkommen durch die Corona-Krise besonders eingeschränkt. Umso erfreulicher, dass sich die Lage für junge Menschen derzeit so gut entwickelt“, ist AMS-Landeschef Bernhard Bereuter zufrieden.