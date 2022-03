Villacher Spitzenmannschaft: Siegreiche Lady Hawks

Einzug ins Halbfinale

In der heurigen Saison könnten die Damen unter Trainer Rene Lang und Manager Walter Grud an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen. Das Team qualifizierte sich nach einem souveränen 7:1-Sieg gegen Ksise Ice Hockey Budapest für das Semifinale der 1. Damen-Bundesliga. „Wir haben einen ganz hervorragenden Grunddurchgang gespielt. Ich bin sehr stolz auf die Mädels“, so Grud zu der soliden Leistung.