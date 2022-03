Russin: „Dieser Krieg tut weh und macht krank!“

Der Krieg hat die 52-Jährige aus dem Alltag gerissen. „Es tut einfach nur weh! Ich kann es nicht glauben“, kämpft Alla R. mit den Tränen. Sie schämt sich für das, was im Namen Russlands in der Ukraine passiert. „Ich habe Freunde und Verwandte in der Ukraine. Meine Familie ist in zwei Ländern aufgeteilt - und in diesen zwei Ländern müssen sich Freunde jetzt gegenseitig bekriegen“, zeigt sich die Künstlerin, die seit 30 Jahren in Kärnten lebt, fassungslos.