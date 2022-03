Gewinnen Sie eine Auszeit in Wien für 2 Personen!

Zentrale Lage und U-Bahn-Nähe

Die zentrale Lage und U-Bahn-Nähe machen das Penta Hotel zum perfekten Startpunkt für eine Sightseeing-Tour durch Wien. Die U-Bahnstation Pilgramgasse erreichen Sie in nur 5 Gehminuten. Der Naschmarkt, das Secessionsgebäude und das Theater an der Wien sind allesamt nur eine U-Bahnstation vom Penta Hotel entfernt. Zur Staatsoper und der Kärntner Straße in der historischen Altstadt sind es lediglich zwei Stationen und vom Schloss Schönbrunn trennen Sie auch nur vier Stationen mit der U-Bahnlinie U4.