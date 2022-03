Blick geht nach vorne auf schwierige Planungsphase

Derzeit ist noch unklar, mit wie vielen Teams die Liga spielen wird, ob Bratislava zurückkommt oder eine andere Mannschaft neu einsteigt. Auch die Regelung betreffend in- bzw. ausländischen Spieler ist offen. Der Vorschlag, dass zwölf Österreicher im Spielbericht stehen müssen, ist bei der Liga noch nicht durch. Und dann wäre da noch Corona: „Niemand weiß, ob wir im nächsten Jahr in vollen oder leeren Hallen spielen werden. In den beiden letzten Jahren haben wir sehr vorsichtig agiert. Das werden wir wohl wieder tun.“