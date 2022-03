Gewessler: „Rettungsgasse hat sich bewährt“

Das Wissen, wie man die Notfallspur bildet, ist zwar gut, aber nach zehn Jahren immer noch oder wieder ausbaufähig. Immerhin 14 Prozent scheiterten bei der Frage, wie eine Rettungsgasse im Falle einer zweispurigen Fahrbahn zu bilden ist, und noch einmal so viele bei einer dreispurigen Fahrbahn. Um das Wissen aufzufrischen bzw. um Personen zu erreichen, die sich nicht an die Maßnahme halten, startet die Asfinag in Kürze die Kampagne „Deine Lebensrettungsgasse“. Dabei wird mit emotionalen Botschaften ab April in Medien, auf Plakaten sowie auf Brückentransparenten auf die korrekte Bildung aufmerksam gemacht.