Fulminantes Blasmusik-Event in Tirol!

Von 1. bis 3. April wird in Kirchberg, Brixen und Westendorf „Blasmusik on the rocks“ serviert. Im Tal, auf den Bergen und in den Hütten wartet beim Winter-Woodstock der Blasmusik ein fulminantes Programm auf die Besucher. Für „Krone“-Leser gibt es 20 x 2 Festivalpässe zu gewinnen.