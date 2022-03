Donau-Kreuzfahrt zum Frühlingsstart gewinnen

Alle Mann an Bord! Der Kreuzfahrt-Spaß für die ganze Familie startet pünktlich zum Frühlingsauftakt erstmals am 08. April 2022 diese Saison von Wien aus Richtung Bratislava. Nach dem feierlichen Saisonstart am 8. April, bietet der Twin City Liner wieder bis zu sechs Fahrten an einem Tag an!