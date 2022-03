Mitarbeiter in den Pfarrgemeinden werden jünger

Noch ist Pfarrgemeinderatsreferentin Klaudia Achleitner mit ihrem Team fleißig am Auswerten der Wahlergebnisse. Doch obwohl das Endergebnis noch etwas auf sich warten lässt, zeigt sich bereits nach dem ersten Tag, dass die Mitarbeiter in den Pfarren im Durchschnitt immer jünger werden. „Es gibt mehr Mitarbeiter unter 30 als über 70 Jahren“, so Achleitner. Während das Durchschnittsalter 48 Jahren beträgt, gibt es aber auch Ausreißer: In der Pfarre Uttendorf liegt der Altersdurchschnitt bei 32,8 Jahren. „Das ist relativ jung“, freut sich Achleitner.