Ferrari zurück an der Spitze ++ Drama um Red Bull

Am Wochenende startet die Formel 1 in die neue Saison, inklusive einiger Überraschungen: Ferrari sorgt für einen Doppelsieg, Haas platziert sich auf Rang 3 in der Gesamtwertung und Red Bull geht leer aus, nach den dramatischen Ausfällen von Verstappen und Perez! Außerdem schauen wir gemeinsam mit krone Motorsport-Experte Richard Köck und Moderatorin Katie Weleba zum MotoGP in Indonesien, der kurioser nicht ablaufen hätte können!