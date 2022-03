Das „Krone“-Fußballfest ab 20.15 Uhr im Livestream

Ein absolutes „Gustostückerl“ ist weiters der Stylecheck von Mode-Designerin Marina Hoermanseder. Die in Berlin lebende und arbeitende Wienerin nahm die Top 5 der Trainer (in alphabetischer Reihenfolge sind das Ferdinand Feldhofer, Oliver Glasner, Matthias Jaisle, Manfred Schmid und Andreas Wieland) aus ganz eigener Perspektive unter die Lupe. Wie immer ein Herzstück des „Krone“-Fußballfests sind die Show-Acts. Freuen Sie sich auf legendäre Auftritte von „Turbobier“ und Herbert Prohaska mit den The Real Holy Boys. „Schneckerl“ glänzt zudem im großen Talk mit Peter Schöttel zum anstehenden WM-Play-off-Spiel von Österreich in Wales.