Jetzt Traumaufenthalt im Erlebnisresort gewinnen!

Wasserspaß ohne Grenzen in Rulantica

Und in Rulantica erleben Sie Wasserspaß ohne Grenzen: Auf 32.000 Quadratmetern bieten 12 Themenbereiche Wasserspaß pur. Action-Fans haben dabei die Qual der Wahl aus 27 unterschiedlichen Rutschen. Und auf kleine Entdecker und Wassernixen wartet in Trølldall ein wahres Paradies: nach Herzenslust planschen, klettern, toben, mit den Trollen spielen und mit Wasser spritzen ist hier ausdrücklich erlaubt!