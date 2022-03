Kosmos Verlag ist 200: Mitfeiern und gewinnen!

Heute hat Kosmos ein breites, umfangreiches und vielfach prämiertes Spieleprogramm und mit „EXIT® - Das Spiel“ die aktuell erfolgreichste deutsche Spielemarke entwickelt. Und auch in Zukunft will der traditionsreiche Verlag stets seinem Prinzip treu bleiben: Kindern und Erwachsenen eine wertvolle Zeit zu schenken und sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen.