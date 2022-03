Die ukrainische Diaspora hat sich bei einer Kundgebung am Wiener Heldenplatz und einem anschließenenden Marsch entlang der Ringstraße kämpferisch und betroffen gezeigt. Die Sängerin Susanna Tschachojan war eine der über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag: „Ich kann nicht militärisch kämpfen, aber meine Waffe ist meine Stimme“, sagte die Solistin an der ukrainischen Nationaloper in Kiew.