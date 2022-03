Personalvertreter: „Der Politik sind wir wurst!“

Der Personalvertreter ist seit 26 Jahren in der Altenpflege tätig und brannte die längste Zeit für seinen Beruf. „Mir tun unsere Bewohner sehr leid, die wir nicht so pflegen können, wie wir es gerne würden. Außerdem muss man auch an jene alten Menschen denken, die gar keinen Heimplatz bekommen“, erklärt Payr.