Wiener Laufhaus will Flüchtlingen Schutz bieten

Der gewaltige Ruck an Solidarität für die Opfer des Ukraine-Krieges geht durch die ganze Gesellschaft: „Ich kann kurzfristig ein komplettes Laufhaus in der Wiener Triesterstraße zur Verfügung stellen“, meldete sich Rotlicht-Legende Peter Laskaris am Wochenende bei der „Krone“. „Da wir fünf Häuser haben, würden wir den Betrieb auf vier davon umschichten und eines für Flüchtlinge freiräumen - wir müssen nur die roten gegen weiße Lampen tauschen.“