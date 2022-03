Russische Pläne fürs Bahnhofviertel dürfen bleiben

Krieg sorgt für Diskussionen

Seit Kriegsbeginn verursacht die Entscheidung aber etwas Unbehagen, denn die drei Architekten sind Russen. Ihre Firma hat jedoch nicht nur in Moskau Büros, sondern auch in New York, Zürich und in Graz. Dennoch ersuchte man seitens der Stadt um eine Positionierung der Russen zur aktuellen Lage. In der heißt es: