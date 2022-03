„Windfall“: Starbesetztes Kammerspiel auf Netflix

Oft kommt es anders, als man denkt. Das bekommt auch der namenlose Einbrecher („How I Met Your Mother“-Star Jason Segel) in einem leer stehenden Ferienhaus zu spüren. Er bedient sich nicht nur am Kühlschrank, sondern auch an den zurückgelassenen Wertgegenständen, erkundet das Anwesen, pinkelt in die Dusche.