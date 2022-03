LIVE ab 16 Uhr: Großer Preis von Bahrain

Charles Leclerc schnappte sich beim Saison-Auftakt in Bahrain die Pole Position. Doch der große Favorit auf den Sieg ist trotzdem der amtierende Weltmeister Max Verstappen. Wer jubelt am Ende vom obersten Treppchen und was macht Mercedes? Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER (ab 16 Uhr) verpassen Sie nichts vom Großen Preis von Bahrain.