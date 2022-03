Aus Kriegsgebiet zu WM-Gold: „Gedanken in Ukraine“

„Nach Stunden in totaler Panik“, so berichtete sie, „verließen wir unsere Stadt in Richtung eines kleinen Dorfes, nicht weit von zu Hause. Niemand von uns hat in dieser Zeit an Training gedacht. Wir waren einige Tage gezwungen, in einem Keller zu verbringen, da verfolgten wir Minute zu Minute die Nachrichten von Kiew, Sumy und Charkiv. Ein paar Tage später begann ich mit ein wenig Training, aber in einem Stadion konnten wir nichts machen. Wir waren ständig in Kontakt mit dem ukrainischen Leichtathletik-Verband, mit meinem Manager Aivar Karotamm und seinem ukrainischen Assistenten Oleksandr Krykun. Wir schauten nach der besten, der sichersten Möglichkeit, das Training wieder aufzunehmen, wir dachten über die Chance nach, hier in Belgrad zu starten.“