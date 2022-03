Polizisten fanden verletzten Autofahrer im Gras

Neben dem havarierten Auto lag der Unfallenker in der Wiese. Der Mann war zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber zunehmend das Bewusstsein. Rettungsdienst und Notarzt rückten an, um den Mann zu versorgen. Nach der Erstversorgung brachten die Einsatzkräfte den Verletzten ins Krankenhaus Zell am See.