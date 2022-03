ÖSV-Adlerin gesteht: „Ich dachte ans Karriereende“

Pinkelnig: Ja. Da war die Enttäuschung noch voll da und man weint und einfach alles ist schlecht. Ehrlich gesagt habe ich in dem Moment auch über ein Karriereende nachgedacht. Aber ich muss auch gestehen, dass der Spaß am Sport dann doch ziemlich schnell wieder zurückgekommen ist - meine Familie und mein Umfeld haben mir auch sehr geholfen. Und wenn ich jetzt daran denke, dass nächstes Jahr in Planica Weltmeisterschaft gesprungen wird und dort dann die Hütte brennt, möchte ich eigentlich schon auch dabei sein (lacht). Darum freue ich mich jetzt mittlerweile schon wieder auf die Vorbereitung für die nächste Saison.