Frauen laufen in Velden für den guten Zweck

Mit dem Lauf wird die „Pink Ribbon Aktion“ der österreichischen Krebshilfe unterstützt. Für jeden gelaufenen Kilometer geht ein Euro an den Verein und hilft somit Brustkrebspatientinnen in Kärnten. So können alle Frauen, unabhängig von Kondition und Alter, an diesem besonderen Event am Sonntag, 1. Mai, teilnehmen. Gestartet wird um 9 Uhr vor dem Casino in Velden. Damit die Teilnehmerinnen locker und konzentriert ins Rennen gehen, können sie vorher im Kurpark Velden am Warm-up-Sonnengruß teilnehmen. Anmelden kann man sich auf: kaernten-frauenlauf.at