Oberförster haben die kahlen Stellen im Wald satt

Mit der Baumzahl reiht sich Salzburg übrigens im Spitzenfeld ein: Jeder fünfte Setzling wird hierzulande gepflanzt. Während in der Obersteiermark 167.000 Bäume gesetzt werden, sind es in Tirol rund 137.000, in Kärnten 80.000. Nur in Ober- und Niederösterreich sind es noch mehr: Dort finden stolze 675.000 Jungbäume einen neuen Platz.