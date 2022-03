ÖSV scheitert an B-Mannschaft ++ Aus für den LASK

Die österreichischen Ski-Stars rund um Katharina Truppe und Patrick Feuerstein müssen sich im letzten Team-Bewerb im Weltcup in Courchevel der zweiten Mannschaft der Schweiz geschlagen geben, für den LASK ist Endstation im Achtelfinale der Conference League und mit Spannung wird der Saison-Auftakt und die Performance der neuen Rennwägen in der Formel 1 erwartet! Das und noch mehr sehen Sie in den Krone-Sport-News, mit Moderatorin Katie Weleba.