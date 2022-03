Litzelhof: Ein Hof mit kulinarischer Geschichte

20.000 Liter Milch pro Jahr

Rund 20.000 Liter Milch werden pro Jahr verarbeitet und direkt vermarktet. Daraus entstehen Trinkjoghurt mit Heidelbeer und Erdbeer; Joghurt mit Himbeermuß und Haferflocken und der „Probsthof-Käse“: „Der reift in der Naturrinde in unserem Keller. Das Klima dort ist ideal. Die Steinwände sind eineinhalb Meter dick.“ Weiters gibt es Kaspressknödel, Apfelsaft und Most.