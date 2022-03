Ausstellung in Salzburg zeigt grüne Architektur

Viele Salzburger sind sicher des Öfteren am städtischen Leopoldskroner Kindergarten vorbeigefahren, ohne zu wissen, dass es sich dabei um ein Pionier-Projekt grüner Architektur handelt. Das sehen zumindest die Kuratoren der neuen Ausstellung „Einfach grün - Greening the City“ so, die derzeit im Architekturhaus zu sehen ist.