Radl-Genuss mit der „Krone“

Das schon traditionelle Rad-Festival in Bad Radkersburg startet am Freitag, dem 8. April, mit dem Einradeln (eine gemütliche, geführte Radtour). Am Samstag (9.4.) findet dann das große Anradeln statt - mit insgesamt fünf unterschiedlichen Touren für Familien, Genussradler, E-Biker, Hobby-Rennradler, Mountainbiker sowie Nostalgie-Radler. Zusätzlich wartet ein vielseitiges Programm mit Live-Musik, Ausstellung, jeder Menge Infos, Verkauf von Radneuheiten, Rad-Butler und regionalen Spezialitäten. Jeder Teilnehmer (kein Nenngeld!) erhält ein Präsent und eine Drei-Stunden-Eintrittskarte in die Parktherme.