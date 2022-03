LIVE ab 20.30 Uhr: Gladbach ohne Hütter in Bochum

„Als ich Adi damals gefragt habe, ob ich an seiner Seite arbeiten dürfe, habe ich ihm eigentlich auf Lebzeiten meine Treue geschworen“, sagte Peintinger bei der Gladbacher Pressekonferenz am Mittwoch. Das gilt auch weiterhin. Peintinger: „Ich habe ihm die Chance zu verdanken, in so einem Beruf zu arbeiten, und deshalb möchte ich ihm etwas zurückgeben. Mein Bestreben liegt nicht darin, einen anderen Trainerjob anzunehmen, und ich werde, solange er es will, an seiner Seite sein.“