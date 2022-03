Deutscher Senior crasht Waschstraße gleich zweimal

Am Mittwoch kam es an einer Tankstelle in der bayrischen Ortschaft Oberstdorf zu einem kuriosen Ereignis. Zunächst verursachte ein älterer Mann beim Warten vor der Waschanlage einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Wenige Minuten nach Beendigung der Unfallaufnahme erreichte ein zweiter Anruf die Inspektion.