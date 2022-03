Spitäler: So wenig Personal wie nie!

Wiens Spitäler kämpfen derzeit mit dem größten Personalausfall seit Beginn der Pandemie. Auf der Kinderstation der Klinik Donaustadt fällt ein Drittel der Pflegekräfte aufgrund einer Corona-Infektion aus. Kompensiert werden die Ausfälle mit Bettensperren und Überstunden. Auch Operationen müssen aufgrund von Personalengpässen verschoben werden. Scharfe Kritik kommt auch von der Ärztekammer. Sie warnt vor einem Systemkollaps. Indes ergreift Wien strenge Maßnahmen. So bleibt etwa die Maskenpflicht in Innenräumen, ebenso 2G. Auch in den Spitälern, Alten- und Pflegeheimen werden die Regeln verschärft. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.